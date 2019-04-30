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30.04.19 14:59
Собянин открыл на ВДНХ фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"
Одновременно с фонтанами на ВДНХ были включены все большие городские фонтаны. Сезон фонтанов в Москве продлится до 1 октября, а в случае хорошей погоды их работа может быть продлена.
"Москва по доброй старой традиции одновременно запускает свои фонтаны по всему городу - это сотни фонтанов. Сегодня знаковое событие: мы закончили комплексную научную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который является красивейшим в Москве. Это огромная кропотливая работа", - сказал С.Собянин журналистам.
По его словам, на ВДНХ восстановлено 16 фонтанов Главной аллеи, комплекс "Золотой колосс".
"И сегодня запускаем после реставрации два главных фонтана ВДНХ - это "Каменный цветок" и фонтан "Дружбы народов". Это огромные сложные инженерные сооружения. Необходимо было провести комплексную работу. Она закончена, и москвичи могут любоваться этой красотой многие и многие годы", - подчеркнул мэр Москвы.
Комплексная реставрация этих двух фонтанов была начата в октябре прошлого года впервые за 65 лет эксплуатации.
Фонтан "Дружба народов" представляет собой сложную систему из 784 струй, высота которых достигает 20 м. Площадь бассейна фонтана составляет 3,8 тыс. кв. м. Главной достопримечательностью фонтана "Дружба народов" являются золотые фигуры 16 девушек, символизирующих республики СССР.Кроме того, выполнена реставрация 16 чугунных раковин на каскаде фонтана. Воссозданы утраченные медные скульптуры - 15 рыб и семь дельфинов, а также отреставрированы две сохранившиеся. Восстановлена гранитная облицовка фонтана из полированного и колотого красного гранита.
В ходе реставрации "Дружбы народов" была смонтирована разноцветная светодиодная подсветка. В чашу фонтана добавлены 465 фонарей с возможностью использования четырех цветов (белый, красный, синий, зеленый).
Центральное место в композиции фонтана "Каменный цветок" из 988 струй занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтанчики - чугунные осетры и бронзовые гуси. Площадь бассейна фонтана составляет 3,45 тыс. кв. м.
В ходе научной реставрации "Каменного цветка" была восстановлена историческая цветовая гамма фонтана. Полностью отремонтирована техническая начинка фонтана: вместо пяти старых насосов установлены 11 современных агрегатов.
В общей сложности, для работы двух фонтанов было заменено 2,5 км водовода и порядка 50 км электрических проводов.
Всего в Москве работает порядка 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств, из них 349 фонтанов эксплуатируют префектуры и жилищные организации, 182 - коммерческие структуры (рестораны, торгово-развлекательные комплексы и другие).
69 наиболее значимых фонтанов находятся в ведении ГБУ "Гормост", 44 из них имеют архитектурно-художественную подсветку.
Помимо традиционных, в Москве есть четыре светодинамических фонтана в Парке Горького, Царицыно, перед Киевским вокзалом, на Манежной площади и плавающие фонтаны в Водоотводном канале. Последние годы всё большее распространение получают "сухие" фонтаны - без чаш и ограждений.
Помимо реставрации фонтанов ВДНХ, в этом году были завершены работы по ремонту таких крупных фонтанов, как "Годы войны" на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в Парке Горького.
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