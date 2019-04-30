Остановка "Дружбы" из-за "грязной" нефти не повлияет на сотрудничество РФ и Белоруссии

30.04.19 15:19

© РИА Новости. Екатерина Штукина

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Остановка транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба - это плохой инцидент, который надо тщательно расследовать, но он не повлияет на взаимодействие России и Белоруссии по другим вопросам, сообщил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев после встречи со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

"Мы только что с Сергеем Николаевичем Румасом эту тему затронули. Первое, что касается так называемой "грязной" нефти: безусловно, с этим нужно разбираться. Это вообще-то плохой инцидент, который необходимо самым тщательным образом расследовать", - сказал он.

"Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии, результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц, и, при установлении, виновных компаний. Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной. И по всем этим линиям процедуру довести до конца - это то, что я обещал нашим партнерам из Белоруссии", - добавил Д.Медведев.

"В то же время сейчас уже произошло замещение частично испорченной нефти на нормальную нефть, в ближайшее время такая нефть начнет поступать и в Белоруссию в тот участок трубы, который идет по территории республики Белоруссия, и уже на их нефтеперерабатывающие комбинаты", - подчеркнул премьер-министр.

"Этот инцидент, повторюсь, плохой, нужно обязательно сделать все, чтобы ничего подобного не повторялось", - добавил он.

"Что же касается увязки последствий этого инцидента и всякого рода иных решений, которые находятся в периметре обсуждений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, то здесь никакой увязки быть не может", - сказал премьер-министр, отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с "Дружбой" на переговоры по компенсации потерь республике от введения налогового маневра в России.

Ранее первый заместитель генерального директора, главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго журналистам, что утром 30 апреля прием нефти из России был полностью остановлен с целью вытеснения некачественной нефти с российского участка нефтепровода "Дружба".

"На 8:00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча - Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с РБ. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая", - сказал А.Вериго, которого цитирует агентство "БелТА".

Он уточнил, что полная приостановка прокачки предпринята и для проведения необходимых ремонтных работ. "Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", - сказал А.Вериго.

В настоящий момент общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, оценивается в 5 млн тонн, рассказал журналистам Андрей Вериго.

"По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно 5 млн тонн", - сказал А.Вериго, которого цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, по оценке концерна "Белнефтехим", в трубопроводах на территории Белоруссии скопилось более 1 млн тонн непригодной для переработки нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

По данным ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля началась прокачка качественной нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь".

После начала прокачки чистой нефти последует вытеснение некачественной нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба". Предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк ЛПДС "Унеча". С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь".

В концерне "Белнефтехим" ожидают, что "чистая" нефть из РФ придет на территорию Белоруссии к полуночи 2 мая. Прогнозируется, что к 4 мая нефть дойдет до Мозырского НПЗ.

Вопросы дальнейшего использования, транспортировки или утилизации некачественной нефти обсуждались, в том числе 29-30 апреля на переговорах концерна "Белнефтехим" с Минэнерго РФ и российскими компаниями-поставщиками. Об итогах переговоров пока не сообщается.