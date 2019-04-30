Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
  
Под гнетом долгов: аудиторы авиакомпании Utair допустили возможность прекращения полетов
   
Новые пошлины: к покупкам россиян в зарубежных интернет-магазинах могут добавить 15% пошлины
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
30.04.19 15:27

Двое моряков на теплоходе "Василий Головнин" погибли в результате несчастного случая

© РИА Новости. Виталий Аньков
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Причиной смерти двух членов экипажа российского судна "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), скончавшихся во время завершения антарктической экспедиции, при переходе в порт Кейптаун (ЮАР), стал несчастный случай, говорится в сообщении FESCO.

"По имеющейся у компании информации, смерть обоих моряков наступила в результате несчастного случая, не связанного с выполнением ими профессиональных обязанностей или погодными факторами", - сообщается в пресс-релизе, где не уточняется других подробностей о причинах гибели людей.

Информация о случившемся была своевременно передана в соответствующие государственные органы.

"В настоящее время проводится расследование, которое будет продолжено и после прибытия судна в порт Кейптаун в официально установленном береговом медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Представители FESCO взаимодействуют с дипломатическим представительством России в ЮАР.

Компания принесла соболезнования родным и близким скончавшихся моряков и гарантирует исполнение всех обязательств в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором, говорится в сообщении.

Как сообщалось, матрос и токарь российского дизель-электрохода "Василий Головнин" скончались 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

Сначала они почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось. Причины их смерти устанавливаются.

Ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" было задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и направился в Антарктиду, сообщалось, что антарктический рейс продлится три месяца.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.04.19 14:59
Собянин открыл на ВДНХ фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок"
.
  30.04.19 14:46
Порядка 10 млн человек могут отпраздновать майские праздники в Москве
.
  30.04.19 12:51
Повредивший картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вандал получил 2,5 года колонии
.
  30.04.19 10:57
В Москве начался сезон речных круизов
.
  30.04.19 09:38
На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы
.
  30.04.19 09:22
В ГАИ предупредили о пробках на подмосковных трассах в майские праздники
.
  29.04.19 16:08
Первый канал привлёк Group-IB для проверки итогов голосования шоу "Голос.Дети"
.
  29.04.19 15:56
Мосгордума предложила удвоить штрафы для "зацеперов"
.
  29.04.19 14:59
Законопроект об ограничении использования реагентов отклонен Мосгордумой
.
  29.04.19 13:17
Горелка Вечного огня у стен Кремля пройдет профилактику в канун Дня Победы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket