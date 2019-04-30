Двое моряков на теплоходе "Василий Головнин" погибли в результате несчастного случая

30.04.19 15:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Причиной смерти двух членов экипажа российского судна "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), скончавшихся во время завершения антарктической экспедиции, при переходе в порт Кейптаун (ЮАР), стал несчастный случай, говорится в сообщении FESCO.

"По имеющейся у компании информации, смерть обоих моряков наступила в результате несчастного случая, не связанного с выполнением ими профессиональных обязанностей или погодными факторами", - сообщается в пресс-релизе, где не уточняется других подробностей о причинах гибели людей.

Информация о случившемся была своевременно передана в соответствующие государственные органы.

"В настоящее время проводится расследование, которое будет продолжено и после прибытия судна в порт Кейптаун в официально установленном береговом медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Представители FESCO взаимодействуют с дипломатическим представительством России в ЮАР.

Компания принесла соболезнования родным и близким скончавшихся моряков и гарантирует исполнение всех обязательств в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором, говорится в сообщении.

Как сообщалось, матрос и токарь российского дизель-электрохода "Василий Головнин" скончались 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

Сначала они почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось. Причины их смерти устанавливаются.

Ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" было задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и направился в Антарктиду, сообщалось, что антарктический рейс продлится три месяца.