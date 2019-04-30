Ретро-пробег военной техники стартовал в Волгограде

30.04.19 15:33

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Военная ретротехника проедет по Волгоградской области в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации региона во вторник.

"От центральной набережной Волгограда во вторник стартовал ретро-пробег военной техники "Дорогами Великой Победы". Участники пробега - представители патриотических объединений региона - преодолеют порядка 300 километров, посетив места великих сражений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут пробега проходит через населенные пункты Суровикинского и Калачевского районов Волгоградской области, где уже оборудованы выставочные площадки для военной техники, а также интерактивной программы.

В колонне следуют грузовики ЗИС-5, стилизованная под передвижную медсанчасть "полуторка", автомобиль с орудием ЗИС-2, трофейный мотоцикл BMW 371, а также два восстановленных танка, транспортируемых на специальном прицепе, - советский водоплавающий Т-28 и немецкий "Panzerkampfwagen III".