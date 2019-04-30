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30.04.19 15:33
Ретро-пробег военной техники стартовал в Волгограде
"От центральной набережной Волгограда во вторник стартовал ретро-пробег военной техники "Дорогами Великой Победы". Участники пробега - представители патриотических объединений региона - преодолеют порядка 300 километров, посетив места великих сражений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут пробега проходит через населенные пункты Суровикинского и Калачевского районов Волгоградской области, где уже оборудованы выставочные площадки для военной техники, а также интерактивной программы.
В колонне следуют грузовики ЗИС-5, стилизованная под передвижную медсанчасть "полуторка", автомобиль с орудием ЗИС-2, трофейный мотоцикл BMW 371, а также два восстановленных танка, транспортируемых на специальном прицепе, - советский водоплавающий Т-28 и немецкий "Panzerkampfwagen III".
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