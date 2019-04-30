В Петербурге волонтеры на сегвеях с 1 мая начнут помогать туристам

30.04.19 15:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Информационная мобильная служба "AskMe SPb/Я знаю город", волонтеры которой будут дежурить на сегвеях и помогать гостям Петербурга, начинает работу с 1 мая и продолжит ее до 30 сентября, сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

"Сотрудники службы "AskMe SPb/Я знаю город" будут легко узнаваемы на улице: их отличает униформа с надписью Ask me SPb. С собой у молодых людей сумка с информационными материалами и картами города, которые бесплатно может получить турист при обращении к сотруднику. Молодые люди будут работать в две смены: с 9.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00, тем самым охватывая практически весь период активного отдыха туриста", - говорится в сообщении.

Сотрудники службы будут передвигаться по городу на сегвеях и дежурить на территории Адмиралтейского и Центрального районов Санкт-Петербурга. Места их дежурства: Стрелка Васильевского острова, Спас на Крови, Медный всадник, Гостиный Двор, Дворцовая площадь, Казанский собор и площадь Искусств.

В связи с проведением крупных городских и спортивных событий места дежурства могут быть изменены.

Служба также будет при необходимости оказывать гостям города помощь в сопровождении в отделение полиции.

Проект реализуется комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПб ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" с 2017 года. В 2018 году в период проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА сотрудники службы работали у стадиона "Газпром Арена".