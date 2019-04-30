РФ не будет присоединяться к международному договору о торговле оружием

30.04.19 15:45

© РИА Новости. Валерий Мельников

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва не намерена присоединяться к Международному договору о торговле оружием (МДТО), считает его ущербным, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Присоединяться к априори ущербному договору считаем неправильным", - сказали во внешнеполитическом ведомстве, комментируя реакцию в мире на решение президента США Дональда Трампа об отказе от ратификации договора.

На Смоленской площади подчеркнули, что перспектива универсализации договора в связи с решением США становится "еще более туманной", а участие в МДТО без России, Соединенных Штатов, Индии и Китая "превращается в формальность".

В МИДе отметили, что "Вашингтон, видимо, больше не намерен делать вид, что он солидарен со своими европейскими партнёрами, что и привело к данному решению администрации США".

Там констатировали, что "все изъяны МДТО хорошо известны": "Это - отсутствие запретов на передачи вооружений негосударственным структурам, неуполномоченным правительством конкретного государствам, и на производство вооружения без лицензий или по просроченным лицензиям страны-правообладателя. Как результат, сохраняются все те же, что и ранее, риски попадания оружия в руки преступников и террористов и, как следствие, угрозы дальнейшей дестабилизации обстановки в различных "горячих" точках".

Как отметили на Смоленской площади, серьезные вопросы вызывает и сама практика применения этого договора.

"Отдельные его участники продолжают, даже несмотря на обязательства по МДТО, напрямую или опосредованно поставлять продукцию военного назначения в зоны внутренних вооружённых конфликтов. Кроме того, порядок принятия решений в рамках Договора - не на основе консенсуса, а двумя третями голосов - не исключает в будущем навязывания воли отдельной группы государств его остальным участникам", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.