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30.04.19 15:49
Татарстанец заочно арестован судом за участие в террористической организации
Пресс-служба суда сообщает, что Р.Мингалеев обвиняется по ч.2 ст.205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и исповедует идеи радикального ислама.
Органы предварительного следствия указывают, что 19 апреля 2018 года Р.Мингалеев вылетел из Казани в Стамбул, а оттуда в Сирию, где вступил в структурное подразделение террористической организации "Джебхат ан-Нусра" под названием "Хаят Тахрир аш - Шам".
"Действуя в составе указанной организации, Р.Мингалеев наряду с другими членами обеспечен огнестрельным автоматическим оружием и боеприпасами, принимает активное участие в вооруженных столкновениях на территории Сирийской Арабской Республики против официальных сирийских войск, совершает диверсионно-террористические акты, действуя в различных регионах Сирийской Арабской Республики", - отмечается в сообщении.
"Джебхат ан-Нусра" признано террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории России.
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