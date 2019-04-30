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30.04.19 16:13
Квартиры на первичном рынке Крыма подорожали в I квартале 2019г на 7,4% - Крымстат
Так, в среднем цена за 1 кв. м жилья на первичном рынке в регионе составляет 62,382 тыс. рублей, на вторичном - 58,432 тыс. рублей.
В частности, на "первичке" 1 кв. м жилья в квартирах среднего качества (типовых) обойдется в 61,804 тыс. рублей, улучшенного качества - 63,244 тыс. рублей, в элитных квартирах - 124,907 тыс. рублей.
На "вторичке" 1 кв. м в жилье низкого качества стоит 46,898 тыс. рублей, среднего - 56,959 тыс. рублей, улучшенного качества - 70,073 тыс. рублей.
В Севастополе цены на "первичку" выросли в январе-марте 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года на 4% (в среднем стоимость 1 кв. м составляет 65,766 тыс. рублей), на "вторичку" - остались без изменений (цена за "квадрат" - 72,458 тыс. рублей).
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