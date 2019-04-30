Путин потребовал поменять систему контроля качества нефти для прокачки по трубопроводам

30.04.19 16:27

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в связи с инцидентом с "грязной" нефтью на трубопроводе "Дружба" потребовал поменять систему контроля качества нефти, поступающей для прокачки.

"Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - сказал он на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.

В свою очередь, собеседник главы государства доложил, что "сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приёмом нефти в систему магистральных нефтепроводов".

"Сделайте обязательно и доложите председателю правительства", - отреагировал на это В.Путин.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Беларусь остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN.

Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.