Директор челябинского инвестагентства уволен из-за скандала со строительством вредного для экологии завода

30.04.19 16:41

© РИА Новости. Сергей Пятаков

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио Челябинской области Алексей Текслер уволил директора регионального Агентства инвестиционного развития Алексея Бобова и объявил выговор министру экономразвития Сергею Смольникову из-за скандала вокруг проекта строительства в Златоусте кремниевого завода, сообщает пресс-служба главы региона во вторник.

Поводом к этому послужило совещание в Минэкономразвития, где, несмотря на ранее принятое властями решение об отказе от проекта, вредного для экологии города, вновь обсуждалась возможность его реализация.

Также в адрес главы региона поступила служебная записка, в которой допускались варианты реализации проекта.

"Глава региона оказался крайне недоволен такой постановкой вопроса. Позиция правительства Челябинской области по вопросу кремниевого завода в Златоусте окончательная - его не будет. Это решение не подлежит пересмотру", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Законодательного собрания области Ольга Мухометьярова выложила в интернет запись прошедшего во вторник селекторного совещания по данной теме.

Его провела с сотрудниками администрации Златоуста первый замминистра экономразвития региона Ирина Акбашева.

Эта информация вызвала негативный общественный резонанс.

В начале 2019 года жители Златоуста собрали более 20 тыс. подписей против появления в городе кремниевого завода. Власти города и области пообещали жителям учесть их мнение при принятии решения о проекте.