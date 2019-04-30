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30.04.19 17:33

Арестованного сити-менеджера Евпатории отстранили от должности

© РИА Новости. Михаил Климентьев
30 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Евпатории временно отстранили от должности главы администрации города Андрея Филонова, который арестован судом на два месяца, сообщила председатель местного парламента Олеся Харитоненко.

"Принято решение "О временном отстранении от должности главы администрации города Евпатории Республики Крым Филонова Андрея Владимировича" в связи с применением к нему мер процессуального принуждения (...) на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от должности с 30 апреля 2019 года", - написала О.Харитоненко во вторник на своей странице в Facebook.

Исполнение обязанностей сити-менеджера курорта временно возложено на заместителя главы администрации Евпатории Романа Тихончука.

А.Филонова задержали после обысков в его доме и в администрации Евпатории 3 апреля. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ - от трех до десяти лет лишения свободы.

Возбуждено два уголовных дела, они объединены в одно производство. Следствие заявляет об ущербе почти в 80 млн рублей.

В частности, по версии крымского управления ФСБ, А.Филонов причастен к махинациям с 14 гектарами земли, находившейся в собственности города: ее незаконно сдали в аренду по заниженной стоимости, причинив бюджету Евпатории ущерб на 35 млн рублей. Также сити-менеджеру вменяют безвозмездную передачу коммерческой организации муниципального имущества стоимостью 44 млн рублей.

А.Филонов вину не признает, называя все "заказной историей".

Райсуд 4 апреля постановил арестовать чиновника до 31 мая, Верховный суд Крыма не стал менять это решение.

А.Филонов руководит администрацией Евпатории - города на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек - с ноября 2014 года.

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