Морская часть российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2019" стартовала в порту Циндао

01.05.19 06:48

© РИА Новости. Василий Батанов

1 мая. Interfax-Russia.ru - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвета "Совершенный", спасательного судна "Игорь Белоусов" и среднего морского танкера "Иркут" в среду завершил визит в китайский порт Циндао и вышел в море для отработки совместных с ВМС Китая практических задач в рамках учений "Морское взаимодействие - 2019".

"На причале состоялась торжественная церемония проводов российского и китайского отрядов боевых кораблей. Практические действия в море корабли двух стран отработают с 1 по 4 мая", - сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

В учениях, направленных на повышение уровня управления совместными действиями по обороне на море и призванном развивать способность флотов по совместному противодействию угрозам безопасности, с двух сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты.

Как сообщалось, 29 апреля отряд кораблей ТОФ в прибыл в Циндао для участия в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2019".