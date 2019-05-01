Поисковики в Приморье нашли останки советского штурмовика, разбившегося 75 лет назад

01.05.19 06:51

© РИА Новости. Павел Львов

1 мая. Interfax-Russia.ru - Участники отряда "АвиаПоиск" в Приморском крае обнаружили останки членов экипажа советского военного самолета Ил-2, разбившегося в 1944 году во время тренировочного полета над селом Хороль.

"Обе кабины, где находились летчик и стрелок-радист, сильно обгорели. Пожар произошел еще в воздухе, самолет перешел в неуправляемое падение", - говорится в сообщении отряда "Авиапоиск".

Во время полевых работ поисковики обнаружили останки летчика, лейтенанта Анатолия Кузьмича Болотского и стрелка-радиста, сержанта Николая Ивановича Овчинникова.

Также найдены личные вещи и оружие экипажа. У летчика при себе была зажигалка американского производства с портсигаром, а также самодельная кружка из "ленд-лизовской" банки кофе.