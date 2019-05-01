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01.05.19 06:55
Автотрасса "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" стала федеральной
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что подписано соответствующее распоряжение межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной областии.
"Автодорога поступает в оперативное управление ФКУ (федерального казначейского учреждения - ИФ) "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства". На содержание и ремонт дороги в течение трех лет планируется направить более 2,9 млрд. рублей, что является на порядок выше краевого финансирования", - говорится в сообщении.
В текущем сезоне будут устранены дефекты в покрытии на площади 123 тыс. кв. м, отремонтированы обочины, нанесена разметка, заменены знаки, а также вырублены деревья и кустарники на 88 га в полосе отвода трассы.
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