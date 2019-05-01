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01.05.19 06:59
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
"С 1 по 4 мая бесплатно можно оставить автомобиль на любой улице, включенной в зону столичного парковочного пространства, в том числе и там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме", - заявил собеседник агентства.
По его словам, 5 мая, как и в другие воскресные дни, платить нужно будет только за парковку на 237 наиболее загруженных улицах Москвы, где действует максимальный тариф.
Вместе с тем, в выходные в "Московском паркинге" призвали автомобилистов в праздничные выходные внимательнее выбирать место для стоянки, учитывая предстоящие ограничения на время проведения массовых мероприятий.
Очередные парковочные каникулы ждут москвичей с 9 по 11 мая.
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