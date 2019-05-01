Профсоюзы планируют вывести на первомайские шествия в РФ около 3 млн человек

01.05.19 07:02

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 мая. Interfax-Russia.ru - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) ожидает участия на предстоящий Первомай почти трёх миллионов человек в профсоюзных шествиях и митингах, сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

"По предварительной информации, которая к нам поступила, численность участников первомайских мероприятий составит более 2 миллионов 900 тысяч человек - членов профсоюзов. В том числе от молодежи - более миллиона человек", - сообщил М.Шмаков "Интерфаксу".

По данным ФНПР, в членских организациях которой состоят более 20 млн. человек, наиболее массовые акции предполагаются в Москве (100 тысяч участников), в Якутске (62 тысячи), в Краснодаре (50 тысяч), в Перми (45 тысяч), в Сургуте (40 тысяч), в Самаре, Ижевске и Воронеже - по 30 тысяч, в Грозном - 28 тысяч, в Симферополе 27 тысяч, в Магнитогорске - 25 тысяч, во Владивостоке и Набережных Челнах по 23 тысяч участников", - сказал он.

Профсоюзные шествия и митинги пройдут в 765 городах и в 81 районном центре по всей стране.

Глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антнонцев ранее сообщал "Интерфаксу", что получены все необходимые разрешения от федерального центра и правительства Москвы на проведение 1 мая в столице праздничного профсоюзного шествия на Красной площади.

"Получено разрешение от федеральных властей на прохождение первомайского шествия на Красной площади, поскольку она находится в федеральном ведении. От московских властей также получены все разрешения по точкам сбора и движения колонн демонстрации. Разрешение дано для участия в первомайском шествии 100 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонны праздничного шествия будут формироваться на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске. "Шествие начнётся традиционно в 10:00 мск ", - сообщил М.Антонцев.