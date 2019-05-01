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01.05.19 10:39
Праздничное профсоюзное шествие стартовало на Красной площади Москвы
"Разрешение дано на участие в первомайском шествии 100 тысяч человек", - сообщал ранее Михаил Антонцев, председатель Московской организации профсоюзов (МФП), являющейся организатором шествия.
Колонны участников первомайской демонстрации были сформированы на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске.
Главный лозунг начавшегося в российской столице шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".
Участники манифестации несут флаги и транспаранты с символикой профсоюзов, а также с символикой партии "Единая Россия".
МФП является членской организацией крупнейшего российского профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в котором состоят более 20 млн человек.
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