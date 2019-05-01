Праздничное профсоюзное шествие стартовало на Красной площади Москвы

01.05.19 10:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 мая. Interfax-Russia.ru - Самое массовое по численности из всех проходящих в России праздничных первомайских шествий началось в центре Москвы, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Разрешение дано на участие в первомайском шествии 100 тысяч человек", - сообщал ранее Михаил Антонцев, председатель Московской организации профсоюзов (МФП), являющейся организатором шествия.

Колонны участников первомайской демонстрации были сформированы на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске.

Главный лозунг начавшегося в российской столице шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

Участники манифестации несут флаги и транспаранты с символикой профсоюзов, а также с символикой партии "Единая Россия".

МФП является членской организацией крупнейшего российского профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в котором состоят более 20 млн человек.