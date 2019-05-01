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01.05.19 10:42
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл во Владивосток
"Адмирал Горшков" возглавляет отряд кораблей Северного флота. В составе отряда: спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно "Эльбрус" и морской танкер "Кама".
"Во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнит запасы", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.
Отряд кораблей во главе "Адмиралом Горшковым" вышел в дальний поход 26 февраля из Североморска. За время похода пройдено более 15 тысяч морских миль.
В рамках похода корабль, в частности, принял участие в торжествах по случаю 70-летия Военно-морских сил Китая в порту Циндао, совершил деловые заходы в Джибути и на Шри-Ланку.
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