Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл во Владивосток

01.05.19 10:42

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 мая. Interfax-Russia.ru - Один самых современных кораблей ВМФ России - фрегат "Адмирал Горшков" - в рамках дальнего похода прибыл во Владивосток, сообщили в среду в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Адмирал Горшков" возглавляет отряд кораблей Северного флота. В составе отряда: спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно "Эльбрус" и морской танкер "Кама".

"Во Владивостоке экипаж отряда примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также пополнит запасы", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

Отряд кораблей во главе "Адмиралом Горшковым" вышел в дальний поход 26 февраля из Североморска. За время похода пройдено более 15 тысяч морских миль.

В рамках похода корабль, в частности, принял участие в торжествах по случаю 70-летия Военно-морских сил Китая в порту Циндао, совершил деловые заходы в Джибути и на Шри-Ланку.