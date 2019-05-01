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01.05.19 10:53
Наращивание российско-японского сотрудничества отвечает коренным интересам двух народов
"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравлении В.Путина.
"Уверен, что дальнейшее наращивание российско-японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - подчеркнул президент РФ.
59-летний принц Нарухито - старший сын отрекшегося накануне от престола 125-го императора Японии Акихито - в среду взошел на трон.
Вместе с тем, согласно традиционному летоисчислению в Японии, в ночь на среду предыдущая эра Хэйсэй ("Установление мира") сменилась на эру "Рэйва" - "Прекрасная гармония" - эпоху правления 126-го императора Японии Нарухито.
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