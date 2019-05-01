Первомайская "Монстрация" прошла в Новосибирске под снегопадом

01.05.19 12:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 мая. Interfax-Russia.ru - Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями города первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала, которое проходит в городе с 2004 года.

"По данным полиции, 1200 участников", - сообщила журналистам руководитель департаменты культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова, отметив, что акция прошла без нарушений.

В Новосибирске 1 мая резко похолодало, температура держится около нуля и периодически идет снег.

Колонна молодежного шествия прошла под музыку в стиле "техно" по Красному проспекту о Дома офицеров до сквера, примыкающего к площади Ленина, по завершении многие участники сдали плакаты для выставки "Монстрация - одной ногой в музее", которая откроется в Городском центре изобразительных искусств 5 мая.

В отличие от акций прошлых лет "Монстрация-2019" прошла под двумя лозунгами, развернутыми в голове колонны на разных участках маршрута. Первую половину пути "монстранты" прошли под лозунгом "Нам хана", вторую - "Городу нужны мы, а не эта тряпка".

"Это такая игра, потому что вокруг этого переднего плаката складываются волнения - что там написано, и мы решили дать первую порцию, и немножко подождав, дать вторую волну (...) Хотелось сделать штук 15 таких плакатов, но, как обычно, победили лень и сон", - сказал журналистам организатор акции художник Артем Лоскутов.

А.Лоскутов отметил, что "Монстрация", как и прежде, в концентрированном виде "проявляет контекст, в котором все находятся, подводит итог года в коротких формулах".

Некоторые участники акции обыгрывали в лозунгах и плакатах тему законов о "безопасном Интернете", уважении к власти и так далее: "О сколько нам закрытий чудных", "Интернет со вкусом лука" и пр.