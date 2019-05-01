"Монстрация" прошла в пяти городах Сибири, несмотря на сильный ветер и снегопад

01.05.19 12:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 мая. Interfax-Russia.ru - Первомайская "Монстрация" прошла сразу в нескольких городах Сибири, несмотря на сильный ветер, снегопад и низкую температуру, передают корреспонденты агентства "Интерфакс-Сибирь" с мест проведения акций.

"Монстрация" - молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала.

Все акции были согласованы с местными властями.

Новосибирская "Монстрация" по традиции стала самой массовой, в ней приняли участие 1,2 тыс. человек.

Колонна молодежного шествия прошла под музыку в стиле "техно" по Красному проспекту о Дома офицеров до сквера, примыкающего к площади Ленина, по завершении многие участники сдали плакаты для выставки "Монстрация - одной ногой в музее", которая откроется в Городском центре изобразительных искусств 5 мая.

В отличие от акций прошлых лет "Монстрация-2019" в Новосибирске прошла под двумя лозунгами, развернутыми в голове колонны на разных участках маршрута. Первую половину пути "монстранты" прошли под лозунгом "Нам хана", вторую - "Городу нужны мы, а не эта тряпка".

В Томске участники "Монстрации" прошли шествием по самой старой улице города - Бакунина. Изначально мэрия согласовала проведение акции в парке имени Ворошилова на улице 5-й Армии в спальном районе города. Но потом мэр Иван Кляйн высказал мнение, что "парк героя - не то место, где надо проводить "Монстрацию", и организаторам предложили в качестве нового места улицу Бакунина.

Акция прошла под общим лозунгом "Мы любим ТОМск-Ям". Ради проведения акции сотрудники ГИБДД перекрыли проезжую часть, покрытую булыжником. Участники несли в руках плакаты с традиционными абсурдными лозунгами и выкрикивали "Ура урЕ", "Дураки-дороги" и "Всем спасибо, все несвободны".

По словам организатора томской "Монстрации" Ирины Сонич, в акции приняли участие до сотни человек.

"Конечно, на Бакунина лучше, чем было бы в сквере, так как тут ближе к центру города. В следующем году тоже будем проводить, предложим маршрут по центральным улицам города, но будем не против присоединиться к традиционному первомайскому шествию", - отметила И.Сонич.

В Омске организаторы "Монстрации" предложили властям провести шествие по улице Ленина и далее по Любинскому проспекту в историческом центре. Однако региональные власти предложили альтернативный маршрут: от пересечения улицы Ч.Валиханова с Иртышской Набережной, далее двигаясь по набережной до площади Бухгольца.

Как сообщил агентству организатор "Монстрации" Михаил Яковлев, власти аргументировали это тем, что в центре в этот день большое количество различных мероприятий.

"Также сказали, что коммунисты не хотят, чтобы мы шли с ними по одной улице даже по очереди (традиционно Ленинская горка на улице Ленина - место пикетов КПРФ - ИФ). Хотя еще пять-шесть лет назад мы ходили по одной улице все вместе с небольшим временным интервалом - и профсоюзы, и коммунисты, и мы, а в конце расходились в разные стороны по своим площадкам", - сказал М.Яковлев.

Он отметил, что нынешняя "Монстрация" прошла в виде традиционного шествия, в ней приняли участие около 150 человек.