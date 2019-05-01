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01.05.19 19:00

Десятки тысяч человек приняли участие в первомайских шествиях на Юге России

© РИА Новости. Павел Лисицын
1 мая. Interfax-Russia.ru - Более 300 тыс. человек, по данным организаторов и региональных властей, приняли участие в первомайских шествиях, акциях профсоюзов, фестивалях и концертах на Юге и Северном Кавказе в День весны и труда.

В Ростове-на-Дону традиционная первомайская акция проходила под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда". В ней, по данным пресс-службы правительства Ростовской области, приняли участие 15 тыс. человек. Всего же в акциях профсоюзов приняло участие порядка 70 тыс. жителей региона.

В Краснодаре праздничные мероприятия и традиционное шествие собрали, по данным пресс-службы городской администрации, около 65 тыс. человек. Трудящиеся под флагами и знаменами прошли традиционным маршрутом по центральной улице Красная до Казачьей площади, где установлен памятник Екатерине Великой.

В этом году, отметили в пресс-службе, одной из ключевых тем Первомая стала реализация национальных проектов, направленных на создание комфортной городской среды, поддержку занятости и развитие экономики.

В городе Сочи первомайская демонстрация в Сочи транслировалась в прямом режиме на местных телеканалах. Она прошла под девизом "Время лучших, время первых". Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", шествие возглавила колона молодежи Сочи с лозунгом "Время научных проектов". Затем в параде представили спортивные достижения гимнасты, борцы, футболисты, легкоатлеты и велосипедисты. В шествии, по данным администрации Сочи, приняли участие 30 тыс. человек.

В городах Крыма, по объединенным данным организаторов и полиции, в праздничных шествиях приняли участие 48,5 тысяч человек, еще 20 тыс. человек - в Севастополе.

В Волгограде участники первомайской демонстрации собрались в 9:30 по местному времени (8:30 мск) на площади Ленина и проследовали до площади Павших борцов, где состоялся митинг-концерт.

"Всего в праздничном шествии приняли участие порядка 20 тыс. человек: представители всех партий, трудовых коллективов", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" председатель Волгоградского областного совета профсоюзов Татьяна Гензе.

Она отметила, что участие в митинге "За справедливую экономику в интересах человека труда!" в том числе приняли участие лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которые поздравили горожан с праздником.

"Завершилась демонстрация концертом, на котором выступили местные творческие коллективы и исполнители", - добавила собеседница агентства.

В Ставрополе на Крепостной горе, по данным пресс-службы городской администрации, митинг Федерации профсоюзов Ставропольского края "За справедливую экономику в интересах человека труда" собрал работников краевых предприятий. Затем в районах края чествовали лучших сотрудников предприятий города.

Кроме того, в праздник Весны и Труда в Ставрополе открывается сезон фонтанов. Всего в краевом центре порядка 20 фонтанов, а открытие пройдет на Владимирской площади, где осенью прошлого года установили один из самых больших фонтанов на юге России.

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