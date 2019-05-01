Десятки тысяч человек отпраздновали в Поволжье День весны и труда

01.05.19 19:02

© РИА Новости. Владимир Вяткин

1 мая. Interfax-Russia.ru - Праздничные первомайские мероприятия прошли в городах Приволжского федерального округа в среду.

Как сообщается на сайте мэрии Перми, в праздничных шествиях в центре и районах города приняли участие порядка 47 тыс. горожан. Организатором демонстрации трудящихся традиционно выступил Пермский краевой союз организаций профсоюзов. По Октябрьской площади прошли колонны профсоюзов различных предприятий и организаций города, а также студенты.

Первомайское шествие состоялось и в Саратове. Пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова сообщила "Интерфаксу", что в мероприятии приняли участие 8 тыс. человек. Колонна, возглавляемая губернатором Валерием Радаевым, прошла от площади у цирка имени братьев Никитиных по центральным улицам города до консерватории. Участниками шествия стали избранные от региона депутаты Государственной думы, местные парламентарии, участники общественной палаты области, студенты местных вузов.

Также в городе прошли санкционированные властями шествия и митинги оппозиции. Сторонники КПРФ во главе с депутатом Госдумы Ольгой Алимовой прошли с антиправительственными лозунгами по проспекту Кирова до Театральной площади, где состоялся митинг. Участники акции выступали против пенсионной и "мусорной" реформ, настаивали на сохранении региональной промышленности.

Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии, участие в митинге приняло 200 человек.

Региональное отделение ЛДПР отпраздновало Первомай на набережной Космонавтов, у памятника Юрию Гагарину. По официальной информации мэрии, на набережной собралось 55 либерал-демократов. Обе акции прошли без происшествий, уточнил представитель городской администрации.

В Чебоксарах (Чувашия) также прошло шествие в сопровождении духовного оркестра. Кроме того, сообщается на сайте мэрии, к 1 мая приурочили выпуск белых и чёрных лебедей на залив в центре города. Для них на Чебоксарском заливе оборудовали домик и специальный плот.

В Нижнем Новгороде праздничные мероприятия прошли в парках города: посетителей ждали концертная программа, конкурсы и фестивали ремесел. Шествие провели представители профсоюзного движения, акция прошла без нарушений.

Администрация Ульяновска сообщает, что в первомайской демонстрации в этом году приняли участие порядка 20 тыс. человек. Во главе праздничной колонны традиционно прошли профсоюзные активисты предприятий и организаций города. В честь праздника для ульяновцев на Соборной площади развернулась "передвижная площадка здоровья", где желающие смогли пройти профилактическое комплексное обследование.

В Уфе, по данным мэрии, традиционный митинг на площади Ленина перед Государственным академическим русским драматическим театром, прошедший под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда!", собрал около 8 тыс. горожан. В праздничной демонстрации приняли участие представители профсоюзов, активисты общественных организаций, работники предприятий и организаций города, с флагами, цветными шарами и плакатами. По завершению митинга его участники приняли резолюцию, а затем состоялся праздничный концерт.