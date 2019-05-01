Путин произвел ряд назначений в МЧС, МВД и СКР

01.05.19 19:08

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полковника юстиции Сергея Михайлова замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ - руководителем управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, президент назначил генерал-полковника Виктора Яцуценко заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности.

Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев освобожден от занимаемой должности и назначен замминистра - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору МЧС, освободив его от занимаемой должности.

Документом полковник внутренней службы Петр Кугуя назначен начальником Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Полковник внутренней службы Игорь Михно назначен начальником Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Заместителем начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях - старшим оперативным дежурным МЧС назначен полковник внутренней службы Александр Павлов.

Кроме того, генерал-майор полиции Юрий Истранкин освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ. Этим же указом Ю.Истранкину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Начальником управления МВД РФ по Ивановской области назначен полковник полиции Владимир Жигайло. Замначальника Главного управления МВД РФ по Саратовской области - начальником главного следственного управления назначен полковник юстиции Сергей Шнейдерман.

Начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области назначен генерал-майор внутренней службы Константин Книс.