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01.05.19 19:10
Попытка провести самовольную "монстрацию" в Дагестане закончилась задержанием ее участников
"Монстрация" - молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала.
"Организаторы монстрации обратились с заявлением о разрешении о проведении демонстрации в Махачкале в администрацию города. В свою очередь, администрация города обратилась в МВД региона, где было отказано в проведении данного мероприятия в связи с тем, что недостаточно сотрудников полиции для обеспечения безопасности участников монстрации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, восьмерых участников, которые отказывались выполнить требования стражей порядка, доставили в региональное МВД.
"В отношении них составляются административные протокола, после чего их о пустят домой", - добавил собеседни
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