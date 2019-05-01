Попытка провести самовольную "монстрацию" в Дагестане закончилась задержанием ее участников

01.05.19 19:10

© РИА Новости. Вадим Жернов

1 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МВД по Дагестану пресекли несанкционированное проведение "монстрации" в Махачкале первого мая, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Монстрация" - молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала.

"Организаторы монстрации обратились с заявлением о разрешении о проведении демонстрации в Махачкале в администрацию города. В свою очередь, администрация города обратилась в МВД региона, где было отказано в проведении данного мероприятия в связи с тем, что недостаточно сотрудников полиции для обеспечения безопасности участников монстрации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, восьмерых участников, которые отказывались выполнить требования стражей порядка, доставили в региональное МВД.

"В отношении них составляются административные протокола, после чего их о пустят домой", - добавил собеседни