|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.05.19 10:11
Боевые пловцы на учении в Крыму "нейтрализовали" подводных диверсантов
"В Севастопольской бухте военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы условного противника", - заявил А.Рулёв.
По его словам, экипаж противодиверсионного катера "Грачонок" обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая игнорировала требования остановиться для досмотра.
"Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера "Грачонок" и патрульные катера "Раптор" с группами боевых пловцов", - сказал А.Рулёв,
"Цель была блокирована в акватории бухты, однако, условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих", - заявил начальник пресс-службы Черноморского флота.
Он отметил, что всего в учении было задействовано около 60 военнослужащих и 4 катера типа "Грачонок" и "Раптор".
|
Interfax-Russia.ru – Зрители усомнились в итогах 6 сезона шоу "Голос. Дети". Первый канал проверит итоги голосования.
.
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket