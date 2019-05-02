Грязная нефть: Украина приостановила транзит по "Дружбе"
  
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02.05.19 10:32

Прокачку российской нефти по территории Белоруссии планируется возобновить 2 мая в середине дня

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
2 мая. Interfax-Russia.ru - Прокачку российской нефти по территории Белоруссии планируется возобновить 2 мая после 12:00, пока нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба" в республику не поступает, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Пока нефть на территорию Беларуси не поступает. Возобновление прокачки ожидается сегодня в обед, после 12 часов", - сказал А.Вериго.

"Все работают по плану. Все стороны работают строго по графику, все придерживаются ранее достигнутых договоренностей", - добавил он.

Как сообщалось, "Гомельтранснефть Дружба" (южная ветка нефтепровода "Дружба" - ИФ) утром 30 апреля полностью остановила прием нефти из России с целью вытеснения некачественной нефти с российского участка нефтепровода "Дружба". Восстановление прокачки планируется после завершения вытеснения некачественной нефти.

Ранее в концерне "Белнефтехим" ожидали, что "чистая" нефть из РФ придет на территорию республики к полуночи 2 мая, а к 4 мая нефть дойдет до Мозырского НПЗ. Минэнерго РФ 30 апреля сообщило, что "чистая" нефть может дойти до Мозыря 3-4 мая, в порт Усть-Луга - 7 мая.

По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита российской нефти по территории Беларуси в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.

Прокачка качественной нефти от российской ЛПДС "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь" началась 29 апреля в 17:40 вслед за разделительным снарядом. После начала прокачки чистой нефти последовало вытеснение некачественной нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба". Предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. тонн с российского участка в резервуарный парк ЛПДС "Унеча". С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь".

Глава "Транснефти" Николай Токарев 30 апреля в ходе доклада президенту РФ сообщал, что некондиционная нефть будет вывозиться из Беларуси по железной дороге. В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

Беларусь 23 апреля вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. 25 апреля стало известно о приостановке транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу Мозырь - Броды.

26 апреля в Минске прошли переговоры с партнерами из Беларуси, Польши и Украины об ухудшении качества российской нефти, с российской стороны во встрече участвовали представители министерства энергетики РФ, "Транснефти" и "РЖД". Переговоры продолжились 29-30 апреля в Москве.

По результатам переговоров приняты согласованные решения по реализации специальных технологических мероприятий для устранения последствий инцидента.

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