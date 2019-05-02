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02.05.19 10:36
Российские моряки на учениях спасли китайскую "аварийную" подлодку, а китайские моряки - российскую
"Сегодня в соответствие с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019" в акватории Желтого моря экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и ВМС НОАК отработали эпизод по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте", - сказали в пресс-службе.
По данным ТОФ, экипажи спасательных судов "Игорь Белоусов" и "Шандондао" совместно с морской авиацией обнаружили "аварийную" подводную лодку, залегшую на грунт на глубине около 70 метров.
"После обследования подводной лодки "Юаньчжэн" с помощью необитаемого подводного аппарата силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "АС-40", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что аналогичную спасательную операцию провели китайские коллеги с экипажем российской подлодки "Комсомольск-на-Амуре".
"На кораблях условным раненым оказали первую медпомощь, а затем провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, накануне в китайском порту Циндао стартовала морская часть российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2019".
Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвета "Совершенный", спасательного судна "Игорь Белоусов" и среднего морского танкера "Иркут", прибывший в Циндао 29 апреля, в среду вышел в море для отработки совместных с ВМС Китая практических задач.
Морская часть учений пройдет с 1 по 4 мая.
В этом году в учениях, направленных на повышение уровня управления совместными действиями по обороне на море и призванном развивать способность флотов по совместному противодействию угрозам безопасности, с двух сторон задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты.
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019" проводятся ежегодно с 2012 года в различных акваториях Мирового океана.
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