Медведев поручил обеспечить создание и функционирование единой госсистемы учета отходов

02.05.19 10:46

© РИА Новости. Павел Львов

2 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна", говорится в сообщении на сайте правительства.

В частности, Минприроды и Минкомсвязи совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" поручено в срок до 15 января 2021 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учёта отходов.

В этот же срок ведомствам поручается обеспечить разработку федеральной схемы обращения с отходами, включающей данные о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки.

Минприроды, Минстрою, Минэкономразвития и ФАС совместно с регионами поручается подготовить предложения, направленные на совершенствование установления нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов для населения.

При этом для органов исполнительной власти субъектов РФ должна быть предусмотрена возможность, в частности, "устанавливать дифференцированный подход к определению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов при осуществлении их раздельного накопления гражданами, а также вида населённого пункта и вида жилого помещения, природных и климатических особенностей территорий".

Д.Медведев также поручил Минприроды, Минфину и Минэкономразвития совместно с регионами проработать вопрос возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов.

Минстрою и Минприроды поручено с участием органов исполнительной власти субъектов РФ провести инвентаризацию контейнерных площадок и контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов, выявить потребность в обустройстве контейнерных площадок и приобретении контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов.

Минприроды и компании "Российский экологический оператор" с участием регионов поручается проработать вопрос, связанный с организацией и функционированием мусороперегрузочных станций.