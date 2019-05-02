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02.05.19 10:56
Роснефть и ЛУКОЙЛ планируют пробурить вторую разведочную скважину на месторождении в Азовском море
"На протяжении 2018 года велась подготовка к бурению разведочной скважины N2, начало бурения запланировано на 2019 год", - говорится в годовом отчете "Роснефти".
Оператором по добыче нефти и газа на месторождении является ООО "НК "Приазовнефть" с долей участия ПАО "НК "Роснефть" 51% и ПАО "ЛУКОЙЛ" 49%.
Месторождение Новое было открыто при разработке Темрюкско-Ахтарского лицензионного участка в Азовском море в 2007 году. Его извлекаемые запасы достигают 2,4 млн тонн нефти и 0,9 млрд куб. м газа. Вторая поисково-разведочная скважина, пробуренная "Приазовнефтью" в 2009 году на этом участке, оказалась "сухой". Тем не менее, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" приняли решение о разработке данного месторождения. В 2013 году совместное предприятие получило лицензию на добычу на месторождении Новое, а сентябре 2016 года приступило к его пробной эксплуатации. По итогам 2018 года на месторождении Новое добыто 24,8 тыс. тонн нефти (в 2017 году - 37,7 тыс. тонн) и 35,6 млн куб. метров газа.
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