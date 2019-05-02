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02.05.19 11:00
Движение в Москве ограничат из-за велогонок
С 12:00 до 16:30 2 мая перекрываются улица Косыгина (от Ленинского проспекта до Мосфильмовской улицы), Мичуринский проспект (от улицы Косыгина до Университетского проспекта), Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Университетской площади) и Университетская площадь (от Университетского проезда до улицы Косыгина), уточнили в пресс-службе.
Кроме того, 3 мая с 12:00 до 16:30 и 5 мая с 10:00 до 14:30 для автомобилистов будет недоступен участок Крылатской улицы от дома 8 до дома 15.
В "новой" Москве 4 мая с 12:00 до 16:30 ограничения введут по маршруту: село Источник - деревня Починки - деревня Мешково - деревня Маврино - деревня Чернецкое - село Жоково - Центральная улица поселения Кленово.
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