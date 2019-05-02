На Камчатке планируют создать туристический кластер

02.05.19 11:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Ростуризма Зарина Догузова поддержала проект создания парка "Три вулкана" на Камчатке стоимостью почти 40 млрд рублей для привлечения туристов в край.

Проект был представлен на совещании по развитию туристического кластера региона с участием представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и главы Ростуризма З.Догузовой, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

"В ходе совещания генеральный директор ООО "Роза Хутор" Сергей Бачин выступил с предложением создать в Камчатском крае проект парк "Три вулкана", который должен стать центром притяжения туристических потоков на Камчатке. Общая стоимость проекта - 39,2 миллиарда рублей. Частные инвестиции в проект составят 15 млрд рублей, будет создано около 1 тысячи рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

По расчетам авторов проекта, новый туристический кластер позволит привлечь порядка 170 тыс. новых туристов в 2024 году с ростом до 460 тыс. к 2037 году. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы прогнозируется в объеме более 135 млрд рублей.

З.Догузова поддержала развитие туркластера в Камчатском крае. "Многие годы мы говорим про то, что Камчатка является жемчужиной Российской Федерации, да и всего мира. Но Камчатка так и не стала доступной точкой притяжения для туристов из России и из-за рубежа в силу своей транспортной труднодоступности, отсутствия необходимой инфраструктуры. Этот проект может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения, он сделает Камчатку доступной как для жителей России, так и для граждан других государств", - сказала она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях, федеральном и региональном. "Федеральное агентство по туризму в части нас касающейся, безусловно, поддержит данный проект и окажет все необходимое содействие", - сказала она.