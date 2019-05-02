Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздуха в промцентрах

02.05.19 11:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений в области экологии, говорится в сообщении на сайте правительства.

В частности, Росгидромету, Росприроднадзору и Роспотребнадзору поручено обеспечить создание и эффективное функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите (города, входящие в проект "Чистый воздух").

Эта мера предпринимается в целях оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения.

Кроме того, этим ведомствам и Минздраву поручается обеспечить создание и функционирование общедоступного ресурса в интернете в целях предоставления для населения информации о состоянии окружающей среды, в том числе о качестве атмосферного воздуха с учетом оценки риска для здоровья человека.

Росгидромету, Роспотребнадзору и Минфину поручено проанализировать потребность в увеличении количества постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха для городов с численностью населения, превышающей 100 тысяч человек.

Д.Медведев также поручил Минпросвещения и Минобрнауки представить в правительство в срок до 1 июля предложения по концепции экологического образования.

Минприроды и Минфину поручено обеспечить своевременное доведение до субъектов РФ бюджетных инвестиций, предусмотренных на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

Проект "Чистый воздух" предусматривает сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных городах России. В нем участвует 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта предусмотрено более 500 млрд рублей, большая часть из которых - средства внебюджетных источников (промышленных предприятий и компаний).

27 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года закона, предусматривающего применение системы квотирования на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных центрах. Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2019 года.