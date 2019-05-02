Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

02.05.19 12:16

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2 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Такое право имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Получить гражданство РФ по новой процедуре также могут лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Также получить гражданство РФ могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке также имеют иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.

На упрощенный порядок могут претендовать граждане Исламской республики Афганистан, республики Ирак, Йеменской республики и Сирийской арабской республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Согласно указу, заявления о приеме в гражданство Российской Федерации подаются гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства по форме согласно приложению в территориальный орган министерства внутренних дел РФ по их месту жительства или месту пребывания в РФ.

Также устанавливается, что срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство не должен превышать три месяца.

Указ подписан "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 федерального закона от 31 мая 2002 года N62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Как сообщалось, 24 апреля В.Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со ст.29 федерального закона N62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".