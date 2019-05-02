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Путин узаконил ипотечные каникулы и крабовые аукционы

© РИА Новости. Алексей Дружинин
2 мая. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий предоставлять "ипотечные каникулы" сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации) 28 февраля внесли в Госдуму первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в послании президента Федеральному Собранию - об "ипотечных каникулах".

Во внесенном в Госдуму документе предполагалось, что льготы по ипотечным выплатам будут распространяться только на новые кредитные договоры. Однако позднее В.Путин сообщил, что поручил подготовить поправки ко второму чтению, согласно которым под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

Закон об ипотечных каникулах был принят Госдумой 18 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.

Согласно принятому документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В законе определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Так, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за 2 месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода.

Глава российского государства в среду также подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 10 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.

Закон, инициированный правительством, предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. В документе содержится подробное описание процедуры проведения аукциона.

Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота.

В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут "реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ". Как сообщил "Интерфаксу" глава Росрыболовства Илья Шестаков, речь идет о строительстве судов-краболовов длиной свыше 50 метров. Других технических характеристик не предусмотрено. "В рамках тех предложений, что мы вносим, планируется закрепить только суда-краболовы. Мы не планируем и не видим необходимости расширять этот перечень", - уточнил он. Росрыболовство в случае обнаружения нарушений в рамках исполнения договоров сможет приостанавливать действие разрешения на вылов краба до вступления в силу соответствующего судебного решения.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Ранее сообщалось, что в бюджет РФ на 2019 год от проведения крабовых аукционов уже заложен доход в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей.

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