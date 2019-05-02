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02.05.19 14:26
Девять человек, в том числе дети, получили травмы в массовом ДТП в Калужской области
"В 13:00 на 94 км ФАД М-3 "Украина" водитель автомобиля Тoyota при перестроении совершил касательное столкновение с Daewoo Nexia, которая от удара совершила столкновение со следовавшей впереди в попутном направлении Chevrolet, которая от удара выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Toyota под управлением женщины 1990 года рождения",- сказали в ведомстве.
В результате ДТП, по данным ГИБДД, пострадали девять человек, "среди которых шесть несовершеннолетних в возрасте от 1- 12 лет, получили телесные повреждения и доставлены в больницу (девочка 12 лет в реанимации в тяжелом состоянии)".
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