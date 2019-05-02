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02.05.19 15:02
Оружейный магазин взорвался в Махачкале, никто не пострадал
"Взрыв произошел в оружейном магазине в центре Махачкалы около часа дня в четверг", - сказал собеседник агенства.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал - людей в магазине не было.
В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" сообщили, что открытое горение в оружейном магазине в Махачкале было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.
"Поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице Коркмасова 18 в офисном здании на первом этаже в оружейном магазине "Арбалет" произошло возгорание", - сказали в ведомстве.
По данным МЧС, информации о разрушениях и пострадавших не поступало, площадь горения составила 100 кв.м.
"Ликвидация открытого горения 13:31",- сказали в МЧС.
Со своей стороны информированный источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв, о котором сообщалось изначально, стал результатом пожара, а не наоборот.
"Выяснилось, что во время пожара взорвалось несколько боеприпасов. Из-за этого были слышны громкие хлопки", - сказал источник.
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