Оружейный магазин взорвался в Махачкале, никто не пострадал

02.05.19 15:02

© РИА Новости. Вадим Брайдов

2 мая. Interfax-Russia.ru - Взрыв прогремел в оружейном магазине в центре Махачкалы днем в четверг, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел в оружейном магазине в центре Махачкалы около часа дня в четверг", - сказал собеседник агенства.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал - людей в магазине не было.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" сообщили, что открытое горение в оружейном магазине в Махачкале было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

"Поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице Коркмасова 18 в офисном здании на первом этаже в оружейном магазине "Арбалет" произошло возгорание", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, информации о разрушениях и пострадавших не поступало, площадь горения составила 100 кв.м.

"Ликвидация открытого горения 13:31",- сказали в МЧС.

Со своей стороны информированный источник "Интерфакса" уточнил, что взрыв, о котором сообщалось изначально, стал результатом пожара, а не наоборот.

"Выяснилось, что во время пожара взорвалось несколько боеприпасов. Из-за этого были слышны громкие хлопки", - сказал источник.