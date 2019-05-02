Патриарх Кирилл помолился об упокоении погибших в одесском Доме профсоюзов

02.05.19 15:27

© РИА Новости. Сергей Пятаков

2 мая. Interfax-Russia.ru - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении 48 человек, сгоревших пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе.

"Пять лет тому назад перед лицом Европы и всего мира людей вначале побивали булыжниками, покуда они находились в своих палатках и не представляли никакой силовой опасности - они отстаивали своё право жить так, как они хотят, не подчиняться другим порядкам, чуждым для них, они не хотели принять тот мир, который им навязывался силой. И когда оказалось, что мало этих булыжников брошено на палатки, потому что люди выскочили из них и побежали в Дом профсоюзов (название этого дома сегодня известно всему миру), то тогда преступники, преследовавшие этих людей, заперли этот дом и подожгли его, и 48 человек сгорело заживо", - сказал патриарх в четверг после литургии в Покровском монастыре Москвы.

Он отметил, что кто-то пытается объяснить те события особенностями тогдашней политической борьбы. "Но зверства, совершенные людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской, и те, кто поджигал людей, были под властью дьявола", - сказал глава Церкви.

Патриарх Кирилл сказал, что связывает молитву и с надеждой на то, что новое руководство, которое пришло через выборы к власти, "будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, Святой Руси, Киевской Руси и будет в полной мере уважать тот законный выбор в пользу единственной канонической Украинский православной церкви, в которой реально присутствует Божественный дух и которая отождествляет себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ".