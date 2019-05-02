Пожар произошел в иркутском ТРЦ "Сильвермолл"

02.05.19 15:57

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 мая. Interfax-Russia.ru - Основной версией причины пожара в торгово-развлекательном центре "Сильвермолл" в Иркутске стал поджог, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

Как отмечается в сообщении, дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС установили, что пожар начался на кровле снаружи здания.

"Точно установлено, что в месте, где начался пожар, отсутствуют электросети, нагревательные и другие электроприборы. Из очага пожара экспертами был изъят горевший утеплитель со следами нефтепродуктов. Специальная экспертиза позволит определить горючее вещество. Таким образом, основной версией возникновения пожара является занесение открытого источника зажигания", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.

Следственные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в четверг днем в пожарную охрану Иркутска поступило сообщение о возгорании в крупнейшем в городе торгово-развлекательном центре "Сильвермолл". На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около 2 тыс. посетителей были эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля здания на площади 20 кв. метров.