Десять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Северной Осетии

02.05.19 16:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 мая. Interfax-Russia.ru - При столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Северной Осетии травмированы десять человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник в четверг.

"Пострадали шестеро взрослых и четверо детей", - сказал собеседник агентства.

Все они госпитализированы, добавил источник.

В пресс-службе республиканского МВД в четверг агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Северной Осетии травмированы семь человек.

"Рейсовый автобус Владикавказ-Майрамадаг столкнулся с "семеркой" при въезде в село Майрамадаг. Травмы получили четверо находившихся в автобусе детей, а также водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что у детей ссадины и ушибы, состояние троих госпитализированных мужчин не вызывает опасения за их жизни.