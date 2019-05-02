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02.05.19 16:12
Десять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Северной Осетии
"Пострадали шестеро взрослых и четверо детей", - сказал собеседник агентства.
Все они госпитализированы, добавил источник.
В пресс-службе республиканского МВД в четверг агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Северной Осетии травмированы семь человек.
"Рейсовый автобус Владикавказ-Майрамадаг столкнулся с "семеркой" при въезде в село Майрамадаг. Травмы получили четверо находившихся в автобусе детей, а также водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он уточнил, что у детей ссадины и ушибы, состояние троих госпитализированных мужчин не вызывает опасения за их жизни.
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