Военные летчики прошли инструктаж перед парадом Победы в Москве

02.05.19 16:20

© РИА Новости. Александр Вильф

2 мая. Interfax-Russia.ru - Около 100 экипажей авиации прошли инструктаж для участия в воздушной части московского парада Победы 9 мая, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В подмосковной Кубинке прошла общая постановка задач для проведения воздушной части военного парада на Красной площади. Всего было задействовано около 100 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего в параде будет участвовать 74 экипажа самолетов и вертолетов, однако был проинструктирован и резервный летный состав.

"В ходе теоретической подготовки были определены высоты и скорости выполнения полета для каждого из типов воздушных судов во время формирования парадного строя авиации и прохода над Красной площадью, а также проведены практические розыгрыши полетных заданий "пеший по-летному", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что ближайшая тренировка авиационного парада запланирована на 4 мая. Также авиация пролетит над центром Москвы в ходе генеральной репетиции 7 мая. Самолеты и вертолеты будут взлетать с 9 аэродромов в 8 регионах Центрального федерального округа.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, воздушную часть парада откроет самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четырех военно-транспортных Ми-8 "Терминатор". После над центром столицы пролетят три группы боевых винтокрылых машин - пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", а затем четверки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24. Вслед за ними в небе, сменяя друг друга, пройдут 12 групп самолетов всех родов авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

Впервые за четыре года в парадном воздушном строю появится модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который в России называют "летающим радаром".

Традиционно участие в параде примут самолеты дальней авиации. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" совершит полет в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, а "стратег" Ту-95МС сымитирует дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78.

Кроме того, в небе над Москвой появятся тяжелые транспортники Ил-76, истребители МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и модернизированные перехватчики МиГ-31БМ.

Над центром столицы также пролетят десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С и Су-30СМ в построении "тактическое крыло".

Девять экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29 традиционно выстроятся в "кубинский бриллиант". Проходя над Красной площадью, самолеты "отсалютуют" в честь победителей отстрелом тепловых ловушек.

Завершит авиационный парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо сине-бело-красными дымами в цвет российского флага.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что воздушная часть парада 9 мая начнется после прохождения механизированной колонны по Красной площади и продлится около 10 минут. Полеты будут выполняться на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Всего в этом году над Москвой в воздушном строю пролетят 18 вертолетов и 56 самолетов ВКС России.