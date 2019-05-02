Пожар произошел в санатории Ессентуков, эвакуированы 30 человек

02.05.19 21:29

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в одной из комнат санатория "Юность" в городе Ессентуки (Ставропольский край), сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"В 19:55 мск поступило сообщение о сильном задымлении в санатории "Юность". На момент прибытия наблюдался дым из комнаты 204. Площадь пожара составила 50 квадратных метров", - сказал О.Дегтярев.

По его словам, "эвакуированы 30 человек, никто не погиб и не пострадал".

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:13 мск.