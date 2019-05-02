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02.05.19 21:42
Сухостой горит под Уфой, огнем объято поле в 10 га
"Второго мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении сухой травы в районе н.п. Якшиваново Уфимского района. На место незамедлительно направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. (...) Группировка гарнизона усилена, к месту следуют дополнительные средства", - сказал представитель ведомства.
По предварительным данным, пока угрозы перехода огня на лесопосадки и населенный пункт нет, проводится противопожарная опашка.
Собеседник агентства добавил, что "возгорание сухой травы, произошедшее ранее на поле площадью в 2 га вблизи населенных пунктов Федоровка, Елкибаево и Карпово, потушено".
По данным ведомства, в четверг в регионе наблюдается переменная облачность, без осадков, ветер южный 9-14 м/с.
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