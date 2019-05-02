Высокопоставленных офицеров УМВД Брянска подозревают в превышении полномочий

02.05.19 22:29

© РИА Новости. Вадим Жернов

2 мая. Interfax-Russia.ru - СУ СК РФ по Брянской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий начальнику УМВД России по городу Брянску и бывшему начальнику УЭПиПК УМВД России по Брянской области, сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, осенью 2018 года они, не имея на то оснований, приняли решение о возврате партии табачной продукции стоимостью не менее 4,5 млн. руб., ранее изъятой в рамках уголовного дела в связи с неправомерным ввозом на территорию страны.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ продолжается.

В свою очередь, пресс-служба УМВД России по Брянской области сообщает, что обвинение предъявлено по материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД.

"УМВД России по Брянской области в 2018-2019 годах было пресечено более 30 фактов незаконного ввоза в РФ алкогольной и табачной продукции, по которым были возбуждены уголовные дела, к ответственности привлечены 43 человека, сумма предотвращенного ущерба составила более 30 млн руб. В ходе расследования одного из уголовных дел прокуратурой области был установлен факт нарушения порядка хранения и выдачи изъятой продукции, материалы для проверок были направлены в СУ СК и оперативно-розыскную часть собственной безопасности УМВД России по Брянской области",- говорится в сообщении.