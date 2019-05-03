Движение в Москве ограничат на время мотофестиваля

03.05.19 08:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 мая. Interfax-Russia.ru - Схема движения на нескольких улицах столицы изменится в связи с проведением 3 и 4 мая традиционного весеннего мотофестиваля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

С 23:30 2 мая до 23:30 3 мая ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на всей улице Маши Порываевой, заявили в пресс-службе.

С 16:00 до 18:00 3 мая закрывается для транспорта участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

С 23:30 3 мая до 15:00 4 мая полностью перекрывается проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

С 11:00 4 мая закрывается участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта. Ограничения будут снимать по мере проезда мотоколонны.

С 11:00 до 13:00 4 мая перекроют участок Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца, информирует ЦОДД.

Ежегодный весенний мотофестиваль в Москве впервые станет двухдневным. Открытие сезона в столице отпразднуют шоу-программой в парке Горького и парадом байкеров, в котором ожидается участие 6 тыс. человек.