Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках учений отработали совместную противовоздушную оборону

03.05.19 08:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 мая. Interfax-Russia.ru - В соответствии с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2019" в акватории Желтого моря экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС НОАК, отработали эпизод по совместной противовоздушной обороне на якорной стоянке, сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"В ходе морской фазы учения экипажи Гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" и корвета "Совершенный", во взаимодействии с эсминцами "Харбин" и "Чанчунь", а также сторожевыми кораблями "Уху" и "Ханьдань" провели учение по организации противовоздушной обороны отряда кораблей, в ходе которого отработали алгоритм совместных действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практической стрельбы", - говорится в сообщении.

В ходе учения корабли своевременно обнаружили и взяли на сопровождение "нарушителей", а при входе их в зону досягаемости корабельной ПВО, условно уничтожили воздушные цели.

Условным противником выступили два бомбардировщика H-6L ВМС Китая, говорится в сообщении.