Уголовное дело возбуждено после массового ДТП в Калужской области

03.05.19 08:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 мая. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" возбуждено в Калужской области после столкновения четырех автомобилей, в котором погиб один ребенок и пострадали еще трое детей и трое взрослых, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ранее сообщалось о шести пострадавших детях, но по уточненным данным в результате ДТП травмы получили четыре ребенка, ехавшие в одной машине Toyota Corolla вместе с двумя женщинами. Позднее пятилетний малыш скончался в больнице, 12-летняя девочка до сих пор в тяжелом состоянии.

Пострадали также водители двух машин и пассажирка Toyota Corolla.

Следователи ходатайствуют в прокуратуре о передаче дела из полиции в производство СКР.

Ранее сообщалось, что 2 мая в 12:49 мск на 94-м километре федеральной трассы М-3 "Украина" вблизи города Балабаново Боровского района Калужской области столкнулись четыре автомобиля.

Предварительно известно, что водитель Тoyota Land Cruiser задел по касательной Honda Civic, тот столкнулся с едущим впереди Chevrolet Lacetti, а он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Toyota Corolla под управлением женщины 1990 года рождения.

Первоначально сообщалось о девяти пострадавших в этой аварии, среди которых шестеро - дети в возрасте от года до 12 лет. Один ребенок был доставлен в больницу Наро-Фоминска, остальные - Боровского района. Двенадцатилетняя девочка в реанимации в тяжелом состоянии.