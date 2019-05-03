Режим ЧС введен в Татарстане из-за гибели озимых

03.05.19 12:04

© РИА Новости. Сергей Венявский

3 мая. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в Татарстане со 2 мая до особого распоряжения в связи с гибелью озимых культур, следует из распоряжения президента республики, опубликованного в пятницу.

Особый режим введен "в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных природных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур".

Главам районов и министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в течение пяти дней разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия погубили до 20% площадей озимых в Татарстане - свыше 120 тыс. га, в целом серьезно пострадали более половины площадей озимых культур. По предварительным расчетам, прямой ущерб составил около 1,5 млрд рублей.

Среди неблагоприятных факторов называлась засуха осенью, из-за чего на значительной площади поздно взошли посевы озимых. Высокий снежный покров и слишком теплая погода в начале весны привели к истощению растений, а минусовые температуры в середине апреля - до минус 18 градусов - значительно ухудшили состояние озимых.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана предлагало на погибших полях провести пересев по технологии ярового сева.

Валовой сбор урожая зерна в Татарстане в 2018 году составил 3,7 млн тонн против 5 млн тонн годом ранее. В прошлом году негативно на посевах сказалось недостаточное количество влаги в вегетационный период.