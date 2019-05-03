Гроза ожидается в Москве 5 мая

03.05.19 12:10

© РИА Новости. Михаил Фомичев

3 мая. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Теплая, облачная, с прояснениями погода с кратковременными дождями и порывистым ветром сохранится в Москве до конца первых майских праздников, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу метеослужбы, в пятницу в столице ожидается 14-16 градусов, в субботу и воскресенье - до 20-22 градусов.

Небольшие дожди в регионе будут сопровождаться усилением ветра до 13-18 м/с в пятницу, до 15 м/с - в субботу и воскресенье.

В воскресенье, 5 мая, в Московском регионе возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр.

Из-за усиления ветра в Москве и Подмосковье продлен объявленный ранее "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 12:00 пятницы на протяжении 21 часа.

Кроме того, в течение 33 часов в столичном регионе сохраняется высокая пожароопасность.