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03.05.19 12:10
Гроза ожидается в Москве 5 мая
По прогнозу метеослужбы, в пятницу в столице ожидается 14-16 градусов, в субботу и воскресенье - до 20-22 градусов.
Небольшие дожди в регионе будут сопровождаться усилением ветра до 13-18 м/с в пятницу, до 15 м/с - в субботу и воскресенье.
В воскресенье, 5 мая, в Московском регионе возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр.
Из-за усиления ветра в Москве и Подмосковье продлен объявленный ранее "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 12:00 пятницы на протяжении 21 часа.
Кроме того, в течение 33 часов в столичном регионе сохраняется высокая пожароопасность.
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