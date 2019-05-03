82 региона изъявили желание поучаствовать в акции "Вода России" по очистке берегов водоемов от мусора

3 мая. Interfax-Russia.ru - Более 1500 км береговой линии водоёмов России планируется очистить от мусора в рамках акции "Вода России", сообщили в пресс-службе Минприроды.
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"В рамках всероссийской акции "Вода России" запланированы тысячи мероприятий по всей стране. Заявки на участие подали уже 82 региона РФ. Общая протяжённость береговых линий, которые планируется очистить в 2019 году, составит 1500 км. По мнению организаторов, это станет началом формирования самого большого волонтерского движения в России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Акция в этом году впервые состоится в рамках национального проекта "Экология". Старт масштабному мероприятию даст министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на специальной площадке Международного научно-промышленного форума "Великие реки" в Нижнем Новгороде 15 мая.
Всероссийская акция "Вода России" по очистке берегов водоемов от мусора проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года. В министерстве отметили, что с каждым годом увеличивается география проекта, привлекая все больше участников. Так, в 2018г. в акции приняло участие рекордное число волонтеров - 1,8 млн человек. Тогда было очищено 5 300 водоемов в 85 регионах страны и установлен новый рекорд не только по численности участников, но и по количеству собранного мусора - 1,7 млн мешков.
В Минприроды напомнили, что сохранение уникальных водных объектов - одна из приоритетных задач указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В рамках проекта необходимо обеспечить экологическое оздоровление водных объектов и провести мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.